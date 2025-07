Prejuízo de R$ 33 mil: casal é preso por suspeita de aplicar golpe em idosos

Um casal foi preso no Distrito Federal por aplicar golpes em idosos. A Polícia Civil identificou 15 vítimas até o momento, com um prejuízo total de R$ 33 mil. O casal abordava os idosos em locais públicos oferecendo produtos a preços abaixo do mercado e realizava várias transações nos cartões das vítimas sem que elas percebessem. As fotos dos suspeitos estão sendo divulgadas pela polícia para identificar mais possíveis vítimas.



