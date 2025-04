Premiação reconhece projetos que reduziram desigualdade social no Brasil

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome premiou iniciativas que contribuíram para diminuir a desigualdade no Brasil. Na categoria de inserção no mercado de trabalho, 15 municípios, 5 estados e 5 empresas foram reconhecidos, incluindo o Grupo Carrefour Brasil. "Podemos contratar pessoas do Cadastro Único em todos os estados e participar desse elevador social no país", afirmou um representante do grupo.



No empreendedorismo, a história de Valdelice Carvalho, beneficiária do Bolsa Família, foi destacada. Com o programa de crédito Acredita, ela comprou equipamentos para aumentar sua produção de bolos no interior do Piauí. "Cada dia eu acho que está melhorando mais. E eu espero que mude, que um dia eu sonhe colocar minha própria confeitaria", compartilhou Valdelice.



A Fundação Getúlio Vargas apontou que a renda dos mais pobres cresceu 10,7%, um aumento 50% maior que a renda dos 10% mais ricos, indicando uma significativa redução da desigualdade social recente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!