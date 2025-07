Prêmio de R$ 1 milhão: novo sorteio do Nota Legal é marcado para 18 de novembro

O próximo sorteio do programa Nota Legal ocorrerá em 18 de novembro. Serão distribuídos R$ 3,5 milhões em prêmios. O segundo sorteio de 2025 terá um total de 12.600 bilhetes e o principal prêmio será de R$ 1 milhão livre de imposto.



Para participar, é necessário ter exigido o CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril deste ano, além de estar cadastrado no programa e em dia com a Receita do DF até 9 de setembro do ano passado.



Cada consumidor pode registrar até 200 documentos por mês para gerar cupons eletrônicos numerados. A partir de 26 de agosto, será possível consultar no site do programa para verificar a habilitação.



