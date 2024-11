Prêmio Engenho completa 20 anos e anuncia novidades

O Prêmio Engenho de Comunicação completou 20 anos de história. A premiação reconhece grandes jornalistas de Brasília. Para comemorar a data, a jornalista, empresária e idealizadora do evento, Kátia Cubel, anunciou mudanças para a próxima edição do prêmio, que vai passar a ter um novo formado a partir do ano que vem.