Prêmio Sesc + Cultura celebra artistas e produções de Brasília

A noite de quinta-feira (5) foi marcada por celebração e reconhecimento à cultura brasiliense. O Prêmio Sesc + Cultura 2024 reuniu artistas, produtores, atores e outros profissionais do setor no mezanino da Torre de TV, um cenário com vista privilegiada de Brasília. O evento buscou valorizar o trabalho da categoria e incentivar novas produções culturais na cidade. Ao todo, nove prêmios foram entregues.