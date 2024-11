Preparar a própria comida é uma prática mais saudável e econômica; veja benefícios

Segundo um estudo da Sapore em parceria com o Instituto Qualibest, a maioria dos trabalhadores brasileiros levam marmita para o trabalho. A pesquisa foi realizada ouvindo 816 pessoas de todo o país. O estudo revelou que 56% dos brasileiros levam marmita ou lanches para poderem se alimentar onde trabalham. No estudo os gastos dos trabalhadores no ambiente de trabalho também foram analisados. Conforme os dados, 45% dos entrevistados gastam entre R$ 220 a R$440 por mês com as refeições.