Preso motorista que tentou atropelar três pessoas após discussão em Ceilândia

Um homem foi preso em Ceilândia por tentar matar três pessoas após uma discussão em um bar. Ele tentou atropelá-las com um carro e, em seguida, atacou uma das vítimas com um objeto cortante. Depois, conseguiu atropelar outra pessoa, que precisou ser hospitalizada. Mais tarde, o agressor retornou de moto ao local para intimidar os presentes. O homem de 26 anos, já conhecido da polícia por roubo e associação criminosa, foi preso por suas ações. O caso aconteceu em janeiro deste ano.



