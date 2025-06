Prevista para ser entregue em julho, obra do Eixão Norte é adiada para 2026

O governo adiou o prazo de entrega das obras no Eixão Norte, em Brasília. A previsão inicial era para julho deste ano e agora foi estendida para o primeiro semestre de 2026. O investimento previsto passou de R$ 13 milhões para cerca de R$ 20 milhões devido a rachaduras encontradas na estrutura, o que exigiu um aditivo de contrato. Atualmente, a obra está parada e não há trabalhadores no local. Engarrafamentos aumentaram na região por conta do desvio causado pelas obras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!