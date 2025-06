PRF e DER realizam ação de saúde para caminhoneiros na BR-060, em Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em parceria com o SESC e Senat, estão realizando uma ação de saúde para caminhoneiros na BR-060, em Brasília. A iniciativa, ocorrendo nesta sexta-feira (27) e na próxima segunda-feira (30), inclui exames de vacinação, detecção de ISTs, aferição de pressão arterial, fisioterapia e psicologia.



Orientações sobre educação no trânsito e mudanças legais completam o serviço. "Esta ação é vital para prevenir acidentes e cuidar da saúde dos motoristas que percorrem longas distâncias", destacou agente da PRF.



