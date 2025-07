Primeira cirurgia robótica de prótese no quadril é realizada no Distrito Federal

No Distrito Federal, foi realizada a primeira cirurgia robótica de prótese no quadril. O procedimento ocorreu em um hospital particular de Brasília e visa proporcionar maior precisão na operação. A paciente Marianne precisou da cirurgia devido à artrose.



Os médicos explicam que a técnica utiliza um robô para auxiliar na colocação dos implantes, com segurança e planejamento pré-operatório por tomografia computadorizada. "A diferença principal é a precisão e a segurança", afirmou o Dr. Diogo Rainer. A recuperação tende a ser mais rápida após essa intervenção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!