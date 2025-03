Primeiro sorteio do Nota Legal distribuirá até R$ 1milhão em 21 de maio

Contribuintes do Distrito Federal devem se habilitar até 12 de março para participar do sorteio do Nota Legal, marcado para 21 de maio. O prêmio principal é de R$ 1 milhão, e haverá mais de 12 mil prêmios, somando mais de R$ 3 milhões. Bilhetes são gerados de compras entre 1º de maio e 31 de outubro do ano anterior. Para participar, acesse o site do Nota Legal, escolha "menu sorteio" e regularize eventuais débitos. O programa também permite abatimentos no IPVA e IPTU. O segundo sorteio está previsto entre setembro e dezembro.



