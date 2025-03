Problema em portão eletrônico causa morte de cavalo por choque em Sobradinho

Um cavalo morreu eletrocutado em Sobradinho II devido a uma descarga elétrica de um portão eletrônico. Técnicos da Neoenergia identificaram que os trilhos do portão estavam energizados, causando o acidente.



O dono do animal declarou que irá contratar um eletricista para corrigir a falha. Em nota, a Neoenergia confirmou que o problema foi interno, nas instalações elétricas do cliente. Este incidente destaca a importância da segurança elétrica nas residências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!