Procon-DF orienta sobre segurança em compras do Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, o Procon aconselha consumidores a estarem atentos às políticas de troca e segurança em compras. Marcelo Nascimento, diretor do Procon DF, destaca a importância de verificar a confiabilidade dos sites, observando se possuem cadeado de segurança, endereço físico e CNPJ. Ele alerta que lojas físicas não são obrigadas a trocar produtos por diferenças de gosto, tamanho ou cor. Em caso de fraudes, como links suspeitos em SMS ou redes sociais, o Procon está disponível para orientar consumidores por meio do telefone 151 ou presencialmente no DF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!