Procon suspende vendas de pacotes de depilação da Laser Fast no DF

O Procon suspendeu as vendas de pacotes de depilação da empresa Laser Fast no Distrito Federal devido ao aumento significativo de reclamações. A empresa continuava vendendo serviços enquanto suas unidades estavam fechadas. O diretor do Procon informou que a suspensão é temporária e a empresa tem 10 dias para recorrer. Caso não resolva as demandas dos consumidores, poderá enfrentar uma suspensão definitiva das atividades na região.



