Produtos de limpeza, tomadas, altura: saiba o que coloca as crianças em risco em casa

Durante as férias, o número de acidentes com crianças costuma aumentar. Para evitar situações de risco, o Corpo de Bombeiros orienta atenção redobrada à segurança no carro, em casa e na água. Certifique-se de que os locais de brincadeira estejam livres de objetos pequenos e perigosos. Instale grades ou redes de proteção em janelas e sacadas, e em ambientes com piscina, supervisione sempre as crianças para evitar que entrem sozinhas. Cuidados simples podem garantir um período de férias seguro e tranquilo para toda a família.