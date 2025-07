Professor é afastado após agredir aluno por divergências religiosas no Guará (DF)

Um professor do Centro Educacional 3 do Guará (DF) foi afastado após agredir um aluno de 17 anos em sala de aula. A Secretaria de Educação tomou medidas após a denúncia. O episódio teria sido motivado por diferenças religiosas.



A agressão foi registrada em vídeo por outro estudante e está sob investigação policial. Testemunhas afirmam que a discussão começou antes da aula e terminou em um tapa. A família do aluno está preocupada com sua saúde mental.



