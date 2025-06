Professores do DF encerram greve; aulas são retomadas com mudanças

A greve dos professores do Distrito Federal chegou ao fim após um acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF). As aulas serão retomadas nesta quinta-feira (26) com um novo calendário escolar. O acordo prevê a nomeação de novos professores, a prorrogação do concurso atual, que expiraria em julho, e a convocação de três mil docentes até dezembro.



Francisco Gadelha, diretor de uma escola em Ceilândia (DF), destacou a importância de valorizar os profissionais com gratificação para qualificação e ressaltou a necessidade de novos professores, já que a maioria dos docentes atuais são temporários. Mariah, uma aluna, comentou os desafios da greve: “A greve é necessária para que os professores sejam ouvidos, mas prejudica o aprendizado em sala de aula.” A questão das férias escolares também está em negociação entre a Secretaria de Educação e o sindicato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!