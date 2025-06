Professores do DF recorrem para manter greve e barrar multa de R$ 1 milhão

Os professores da rede pública do Distrito Federal iniciaram neste segunda-feira (2) uma paralisação, enquanto a justiça determinou multa diária de R$ 1 milhão por dia paralisado e o corte do ponto dos profissionais que aderirem ao movimento.



Algumas escolas estão fechadas, enquanto outras têm aulas limitadas. A situação permanece indefinida com diferentes posicionamentos entre os docentes sobre continuar as atividades ou não. Suely Campos, mãe de aluno, expressou surpresa com a decisão: "A princípio, a greve ia ser geral, mas na sexta-feira, foi avisado aos pais que teria aula até meio período".



