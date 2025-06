Profissionais da RECORD são reconhecidos nos +Admirados da Imprensa do Agronegócio

A apresentadora Williane Rodrigues, do programa Agro Record Brasília, foi uma das vencedoras do prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio na categoria jornalista. A premiação nacional está em sua 5ª edição e destaca o trabalho dos veículos que cobrem este setor. Outras duas profissionais da emissora, a repórter Ingrid Alves e a apresentadora Kelly Godoy também foram premiadas.



