Profissionais de segurança pública recebem homenagem da Igreja Universal

Profissionais das Forças Armadas, Polícia Militar, Civil, Penal, Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros receberam homenagens em todo o Brasil no último final de semana. A cerimônia foi realizada nos templos da Igreja Universal em comemoração ao Dia do Soldado. Mais de 100 mil pessoas foram condecoradas nacionalmente, incluindo 2 mil no Distrito Federal.



O evento contou com a presença de autoridades e foi conduzido pelo Bispo Sidnei Marques. Os diplomas foram entregues durante um culto e abençoaram os agentes, reconhecendo a importância de suas contribuições à sociedade.



