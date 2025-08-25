Logo R7.com
Profissionais de segurança pública recebem homenagem da Igreja Universal

Mais de 100 mil pessoas foram condecoradas nacionalmente, incluindo 2 mil no Distrito Federal

DF no Ar|Do R7

Profissionais das Forças Armadas, Polícia Militar, Civil, Penal, Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros receberam homenagens em todo o Brasil no último final de semana. A cerimônia foi realizada nos templos da Igreja Universal em comemoração ao Dia do Soldado. Mais de 100 mil pessoas foram condecoradas nacionalmente, incluindo 2 mil no Distrito Federal.

O evento contou com a presença de autoridades e foi conduzido pelo Bispo Sidnei Marques. Os diplomas foram entregues durante um culto e abençoaram os agentes, reconhecendo a importância de suas contribuições à sociedade.

