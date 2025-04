Programa Celular Seguro deve emitir alertas em celulares roubados ou perdidos

O programa "Celular Seguro", do Ministério da Justiça e Segurança Pública, começou a enviar notificações para celulares com restrições por roubo, furto ou perda, visando desestimular o comércio ilegal de aparelhos. Na segunda-feira, foram enviadas 1.118 mensagens em todo o Brasil.



Os estados com mais ativação de telefones bloqueados são São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. O Distrito Federal representa 3% do total de notificações. O programa funciona enviando alertas ao número atual do chip inserido em um celular com restrição.



O usuário deve acessar o site celularseguro.gov.br para confirmar a informação e, se necessário, apresentar o aparelho com nota fiscal em uma delegacia. Isso pode evitar a abertura de inquérito policial e a responsabilização por crimes. A dica para quem deseja comprar um celular usado é verificar a restrição no site usando o número do IMEI do aparelho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!