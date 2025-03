Programa de monitoramento de vítimas e agressores completa quatro anos

O programa de monitoramento de vítimas e agressores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal completou quatro anos com sucesso. Durante esse período, 2.927 vítimas foram monitoradas sem que nenhuma sofresse nova violência ou feminicídio.



O sistema envolve a colaboração do Judiciário e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e utiliza tornozeleiras eletrônicas para garantir o cumprimento das medidas protetivas. Estas medidas são monitoradas 24 horas por dia em uma central que observa tanto a vítima quanto o agressor. Em casos de aproximação, um alarme é acionado, permitindo intervenção imediata para proteger a vítima. A diretora da iniciativa destaca que o programa atende a todas as regiões administrativas do DF, demonstrando eficácia no combate à violência doméstica.



