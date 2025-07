Programa de monitoramento em tempo real ajuda a conter incêndio no Distrito Federal

O programa Ocidental 360, desenvolvido para aumentar a segurança na cidade, mostrou sua eficácia recentemente. Um guarda municipal, utilizando a sala de monitoramento, alertou rapidamente os bombeiros sobre um incêndio florestal. As equipes de socorro chegaram rapidamente à área e controlaram as chamas, demonstrando a eficiência do monitoramento em tempo real.



