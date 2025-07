Programa Fábrica Social oferece mil vagas para curso de corte e costura

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda abriu inscrições para o Programa Fábrica Social com mil vagas disponíveis para um curso gratuito de corte e costura industrial. O curso é presencial, com 300 vagas iniciando imediatamente. As demais farão parte do cadastro reserva.



As inscrições vão até 18 de julho através de formulário eletrônico. É necessário ter renda familiar per capita de até R$ 200, idade mínima de 16 anos e residir no Distrito Federal.



