Programa GDF Mais Perto do Cidadão realiza atendimentos na Fercal (DF)

O programa GDF Mais Perto do Cidadão estará na Fercal (DF) nesta sexta-feira (23) e sábado (24). Serão oferecidos serviços de atendimento médico e da Polícia Civil. Também haverá inscrições para o casamento coletivo, que será realizado no dia 29 de junho. Os atendimentos ocorrerão em frente à administração regional das 9h às 16h nesta sexta e das 9h ás 12h no sábado.



