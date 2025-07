Programa Ocidental 360 Graus busca aumentar segurança em Cidade Ocidental (GO)

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito da Cidade Ocidental (GO) lançou o programa Ocidental 360 Graus, visando tornar a cidade mais segura. A iniciativa integra imagens externas dos condomínios com operações da Guarda Municipal, utilizando 37 câmeras para reconhecimento facial e leitura de placas.



Secretário municipal de Segurança Pública, destacou que, em menos de um mês, o projeto já resultou em quatro prisões e prevê a expansão para cidades vizinhas, através de parcerias público-privadas.



