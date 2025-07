Programa Prospera impulsiona pequenos negócios no Distrito Federal com microcrédito

O programa Prospera, uma iniciativa destinada a apoiar micro e pequenos empreendedores, disponibilizou cerca de R$ 5 milhões em microcrédito no Distrito Federal. Um exemplo de sucesso é o salão "Brabas da Beleza", em Ceilândia Norte (DF), que transformou seu espaço com o financiamento.



Adriana, Kenya e Gabriela, as sócias, obtiveram o crédito através da Secretaria do Trabalho, o que permitiu a compra de novos equipamentos e a expansão de sua clientela. O Prospera é conhecido por sua baixa burocracia e acessibilidade, especialmente para trabalhadores informais, promovendo o crescimento de negócios locais.



