Programa Renova DF faz parceria com empresa para oferecer cursos na área de construção civil

Uma parceria entre uma empresa privada e o programa Renova DF oferece cursos de três meses na área de construção civil, com atividades práticas em manutenção e reforma de espaços públicos no Distrito Federal. Patrick Amorim, gerente das obras, menciona a oportunidade de aprendizado prático: "É um treinamento tanto para eles como profissionais e para nós, que podemos absorver essa mão de obra no futuro." A iniciativa promete abrir novas inscrições ao longo do ano, com bolsa paga pelo GDF (Governo do Distrito Federal) e orientações da Secretaria do Trabalho.