Programa revitaliza áreas degradadas em espaços de convivência em Brasília

Um programa do GDF permite que cidadãos e empresas colaborem com o governo na manutenção de espaços públicos, melhorando a infraestrutura, o paisagismo e a oferta de lazer. Lançado em 2019, o "Adote uma Praça' já revitalizou 145 áreas em Brasília.



Um exemplo recente é a praça no Setor de Oficinas do Park Sul, que foi transformada de um espaço abandonado em um local agradável para a comunidade, com bancos, gramado e iluminação adequada. O programa não só melhora a qualidade de vida e a frequência dos populares, mas também valoriza a região e promove um sentimento de pertencimento aos envolvidos.



