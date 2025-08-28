Programa Viva a Flor será ampliado em todo Distrito Federal

O programa Viva a Flor será expandido para mais delegacias no Distrito Federal. Inicialmente em caráter piloto nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, o programa agora se estende a outras unidades com o objetivo de proteger vítimas de violência doméstica e evitar crimes de feminicídio.



As novas unidades foram escolhidas com base na incidência desses casos. Cerca de 300 policiais civis e militares foram treinados para atuar no programa, e as vítimas têm acesso a um dispositivo móvel para acionar a polícia rapidamente em situações de ameaça.



