Programa Viva a Flor será ampliado em todo Distrito Federal

Programa visa proteger vítimas de violência doméstica e prevenir feminicídios no DF

DF no Ar|Do R7

O programa Viva a Flor será expandido para mais delegacias no Distrito Federal. Inicialmente em caráter piloto nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, o programa agora se estende a outras unidades com o objetivo de proteger vítimas de violência doméstica e evitar crimes de feminicídio.

As novas unidades foram escolhidas com base na incidência desses casos. Cerca de 300 policiais civis e militares foram treinados para atuar no programa, e as vítimas têm acesso a um dispositivo móvel para acionar a polícia rapidamente em situações de ameaça.

