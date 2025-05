Proibição de celulares em escolas do DF gera impactos positivos no convívio estudantil, diz estudo

A proibição do uso de celulares nas escolas do Distrito Federal está gerando impactos positivos no ambiente escolar. Segundo a Secretaria de Educação, 85% dos profissionais notaram avanços, como maior participação dos alunos e melhoria nas relações sociais.



No CED 14, o diretor Fred, implementou a medida com apoio dos pais, e muitos alunos perceberam mais sociabilidade e atenção nas aulas. Apesar de alguma resistência inicial, os benefícios, como relata a professora Stefania Albuquerque, são visíveis na interação social dos estudantes.



