Projeto abre vagas para curso preparatório gratuito para o Concurso Nacional Unificado
Instituto Reciclando o Futuro tem foco em democratizar o acesso à preparação para concursos públicos
O Capacita Distrito Federal, curso preparatório para o CNU (Concurso Nacional Unificado) está com vagas abertas para aulas presenciais e à distância. O projeto é uma iniciativa Do Instituto Reciclando o Futuro, com foco em democratizar o acesso à preparação para concursos públicos.
Ao todo, foram disponibilizadas 400 vagas presenciais gratuitas, sendo 200 para os blocos de nível médio e 200 para os de nível superior. As aulas são 100% gratuitas e ministradas por profissionais capacitados.
Inscrições podem ser feitas até sexta-feira (5). Mais de 100 mil pessoas já se inscreveram no Distrito Federal para a prova, que ocorrerá em 5 de outubro.
