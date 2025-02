Projeto Bom de Ginga transforma vidas por meio de aulas gratuitas de capoeira

O projeto Bom de Ginga oferece aulas de capoeira gratuitas para crianças e adultos no Centro de Ensino Fundamental do Areal. Sob a coordenação do mestre Xuxa e com mais de 70 alunos, as aulas são realizadas três vezes por semana, promovendo não só a prática da capoeira, mas também o desenvolvimento psicomotor e a formação cidadã.



Joyce Mendonça, mãe dos irmãos Theo, de 5 anos, e Mateus Vitor, de 11 anos, participa das aulas ao lado dos filhos, e destaca: "Eu nunca me imaginei fazendo capoeira e me arrependo de não ter feito antes". O professor Durão, graduado na capoeira e educador voluntário, enfatiza a satisfação de ver os alunos evoluindo e contribuindo para a comunidade: "A melhor coisa é trabalhar com o que você gosta". As aulas são gratuitas para pessoas acima de 6 anos, basta ir à escola e se apresentar.