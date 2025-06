Projeto de acolhimento e saúde atende mães atípicas na região do Sol Nascente (DF)

O projeto "Mães Mais Que Especiais", realizado no Sol Nascente e Por do Sol, no DF, oferece apoio a mães que cuidam de crianças neuroatípicas. Elas têm acesso a cursos gratuitos, como design de sobrancelhas e alongamento de cílios, além de serviços odontológicos, jurídicos e psicológicos.



"Para mim é maravilhoso, fui super bem acolhida com meu filho Miguel", compartilhou uma das mães. Os filhos das mães participantes são bem cuidados em atividades lúdicas. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram ou pelo site do projeto.



