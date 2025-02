Projeto de ressocialização transforma vidas por meio da jardinagem em Brasília

Um projeto da Novacap em parceria com a Funap (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso) oferece trabalho para 72 mulheres em processo de ressocialização no Distrito Federal. Envolvidas em diversas atividades como criação de mudas e paisagismo, as participantes recebem uma bolsa e têm a pena reduzida, facilitando a reinserção social. Além de capacitar profissionalmente, o projeto fortalece a autoestima das mulheres.



"Hoje eu não me sinto mais marginal. Me sinto agora uma cidadã", diz uma das participantes do programa. Outro depoimento destaca o orgulho ao ver as flores nas ruas: "eu que fiz aquilo ali". A parceria entre Novacap e Funap é um exemplo de como a colaboração institucional pode gerar impactos positivos, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva.