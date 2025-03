Projeto Defensoria Nas Escolas oferece atendimento gratuito em Samambaia

A Defensoria Pública do DF realiza a primeira edição do projeto "Defensoria nas Escolas" em Samambaia, disponibilizando uma unidade móvel no Caic Ayrton Sena, quadra 117 área especial setor sul. O atendimento ocorre hoje das 9h às 16h e amanhã das 8h às 13h. Entre os serviços oferecidos estão a fixação ou revisão de pensão alimentícia e inclusão de nome do pai na certidão de nascimento. O projeto já impactou mais de 6 mil estudantes e familiares em edições anteriores realizadas em regiões como Plano Piloto e Sobradinho.



