Projeto em escolas públicas ensina alunos sobre higiene bucal e autocuidado

Um projeto ensina crianças a escovar os dentes corretamente e previne doenças bucais. Na Escola Classe Aspalha, no Lago Norte, o "Saúde Bucal nas Escolas" beneficiou mais de mil alunos nos últimos três anos. A diretora destaca que o projeto é essencial para criar hábitos saudáveis: "Na escola, eles aprendem escovação diária e uso do fio dental".



A dentista informa que a quantidade de creme dental deve ser equivalente a um grão de feijão para crianças acima de seis anos. A diretora compartilhou que 50% dos estudantes estão livres de cáries, resultado de atividades lúdicas e do uso de kits de higiene. "Ver essas crianças sorrindo é muito satisfatório. A educação é o primeiro passo para a prevenção", afirma a dentista.



