Projeto Estrela muda vidas na Cidade Ocidental através das artes marciais

Na Cidade Ocidental, o Projeto Estrela transforma a vida de mais de 150 crianças e jovens através das artes marciais. Com idades entre 8 e 17 anos, os participantes se preparam para o campeonato brasileiro que acontecerá em São Paulo. O projeto é coordenado por Rodrigo Vieira, que acredita no esporte como uma ferramenta de mudança e disciplina. "Esse aqui é minha segunda família, espaço de graça e estrela. Largo isso daqui por nada", destaca Diego, que encontrou no projeto um caminho longe das drogas. O projeto depende de doações para continuar oferecendo oportunidades e refeições a seus participantes.