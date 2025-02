Projeto Gamifica oferece cursos de design e marketing de jogos no DF

O projeto Gamifica oferece cursos gratuitos em design e marketing de jogos eletrônicos para jovens de 16 a 29 anos nas escolas públicas do Distrito Federal. As aulas ocorrerão em Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, Paranoá, Estrutural, Brazlândia, Sol Nascente e Jardim Botânico, com um total de cerca de 1.600 vagas. A iniciativa visa preparar os jovens para o mercado de trabalho promissor na área de gamificação, que já é aplicada em várias áreas, como educação e negócios. Uma unidade móvel visitará as escolas, proporcionando aprendizado em design de personagens, desenvolvimento de histórias e estratégias de marketing para jogos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!