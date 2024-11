Projeto leva dança, música e teatro para estudantes em escola no Gama

Um projeto realizado no Centro de Ensino Fundamental 11 do Gama aproxima as crianças da música e traz a arte para o cotidiano dos alunos. Estudantes do sexto e sétimo ano revezam entre as salas para ter um gostinho das aulas de teatro, dança, canto e instrumentos. Com ajuda da Orquestra Filarmônica de Brasília, a escola traz professores especialistas para fazer a musicalização das crianças. Os alunos responderam bem ao projeto e afirmam que se sentem mais seguros em cantar e dançar em público após a participação nos encontros.