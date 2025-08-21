Projeto "Na Sua Hora" oferece atendimento noturno no Distrito Federal

A Secretaria de Justiça e Cidadania iniciou o projeto "Na Sua Hora", uma versão itinerante do serviço "Na Hora" com horário estendido. O atendimento ocorre das 16h às 22h em locais como Águas Claras e Lago Norte. A iniciativa visa atender pessoas que têm dificuldades em acessar serviços durante o horário comercial. O projeto já realizou mais de 500 atendimentos e será expandido para outros shoppings da cidade.



