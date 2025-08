Projeto oferece atendimentos gratuitos de saúde e cidadania em Planaltina (DF)

A 3ª edição do projeto "Fecomércio Mais Perto de Todos" acontece em Planaltina (DF), oferecendo serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e educação. A ação ocorre na Estância Mestre D'Armas, próxima ao Atacadão Dia a Dia, nesta sexta-feira e sábado, das 9h às 17h.



O evento disponibiliza consultas gratuitas, incluindo oftalmológicas e ginecológicas, além de diversas oficinas e atividades. Segundo André Abreu, gerente das unidades móveis do Sesc, é uma grande festa a área Norte da cidade ser atendida pelo sistema Fecomércio.



O projeto se destaca pelo novo ônibus da saúde, equipado com consultórios acessíveis e preparado para teleatendimento. Serviços como odontologia, mamografia e outras especialidades médicas serão oferecidos mediante senha. Oficinas, atividades culturais e sorteios de brindes completam a programação, reforçando o compromisso com o bem-estar da comunidade local.



