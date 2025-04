Projeto oferece bolsas para formação de estagiários e preparação para o PAS

A Defensoria Pública está ofertando um concurso de bolsas de estágio de nível médio e que serve de preparação para o PAS. O projeto "Conhecer Direito" oferta as primeiras 50 bolsas para estudantes da rede pública. Serão mais de 100 bolsas de estudos integrais de diversas instituições parceiras, como exemplos práticos de ações.



A iniciativa faz parte da política de formação de estagiários de nível médio da Defensoria. Para participar, os estudantes devem se inscrever no projeto, assistir a todas as aulas dos dois primeiros módulos e emitir os certificados pela plataforma.



