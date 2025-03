Projeto que acaba com cobrança de licenciamento de veículos segue para votação

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que elimina a cobrança da taxa de licenciamento anual de veículos no Distrito Federal. A taxa, atualmente R$ 102, foi criada para custear a emissão de documentos em papel, mas desde 2021 a documentação passou a ser digital. O projeto também recebeu apoio das Comissões de Transporte e Imobiliário Urbano e de Defesa do Consumidor, e segue agora para votação em plenário. "Vai ser uma economia boa para o nosso bolso", comentou um condutor.



