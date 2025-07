Projeto retira animais de grande porte das ruas do DF para evitar acidentes de trânsito

Cerca de 200 animais de grande porte receberam um novo lar por meio do programa "Adote um Animal", da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O objetivo é combater maus-tratos e prevenir acidentes de trânsito. Entre 2023 e 2025, foram recolhidos 815 cavalos e éguas soltos em vias públicas do DF.



Após o resgate, os animais passam por exames clínicos e são microchipados. Denúncias sobre animais soltos podem ser feitas pelo portal do cidadão ou pela ouvidoria do GDF. O secretário de Agricultura destacou que muitos animais são abandonados em áreas urbanas, representando risco para motoristas e pedestres.



