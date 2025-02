Projeto revitaliza bibliotecas de escolas públicas no Distrito Federal

Um projeto que reforma bibliotecas em escolas públicas do Distrito Federal transforma espaços em ambientes modernos e interativos. O Projeto Lab Bibliotecas Renato Russo já reformou cinco unidades e a expectativa é revitalizar duas escolas por ano. No Centro de Ensino Médio 4 em Ceilândia, novos livros, computadores e oficinas artísticas foram introduzidos. O projeto começou em hospitais com brinquedotecas e agora foca nas escolas. Outras instituições estão sendo avaliadas para receberam a iniciativa, que visa tornar o ambiente escolar mais atrativo.



