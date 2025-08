Projeto 'Seja a Sua Própria Heroína' oferece serviços gratuitos em Arniqueira (DF) neste sábado

O projeto "Seja a Sua Própria Heroína" será lançado em Arniqueira (DF) com serviços gratuitos como corte de cabelo, atendimento psicológico e jurídico e emissão da nova carteira de identidade nacional. A ação ocorrerá no dia 2 de agosto, das 9h às 14h, na sede da administração regional.



O evento faz parte do Agosto Lilás do governo do Distrito Federal, dedicado ao combate à violência contra a mulher. A campanha busca promover o empoderamento feminino.



