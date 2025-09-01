Projeto Viver 60 Mais fortalece a saúde e socialização dos idosos

O projeto Viver 60 Mais visa promover o bem-estar da população idosa através de atividades culturais, físicas e recreativas no Centro Esportivo Unificado do Recanto das Emas (DF) e outros locais. As aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas, às 8h e também em horários noturnos às segundas, com foco na melhoria da qualidade de vida dos participantes. O projeto incentiva a socialização, previne quedas e melhora aspectos cardiovasculares. Interessados podem acessar o site: projetoviver60mais.org.br para mais informações.



