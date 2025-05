Proliferação de algas no Lago Paranoá, em Brasília, preocupa autoridades

O Lago Paranoá está novamente enfrentando a proliferação de algas, atribuída ao despejo de esgoto e à presença de bactérias. A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF) está realizando esforços para remover as algas, mas a área não é considerada segura para banho. As autoridades seguem monitorando a situação para garantir a qualidade da água.



