Promoção de delegado da Polícia Civil do DF que atirou contra três mulheres é cancelada

A promoção do delegado da Polícia Civil que atirou contra três mulheres foi anulada após ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Micaías Rocha e Menezes está preso por atirar na esposa, na empregada e em uma enfermeira, uma tentativa de homicídio que deixou graves sequelas.



O crime ocorreu em 16 de janeiro. Após a repercussão da promoção, a progressão funcional dele foi anulada. Outras mudanças na Polícia Civil também foram publicadas, incluindo nomeações para delegados regionais das Regiões Integradas de Segurança Pública.



